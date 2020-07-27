***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.07.2020 09:24
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 20/07/2020 - 24/07/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861931
BIST
11:061.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
11:066,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8493
En Düşük
6,8322
11:068,0179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0353
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0275
En Düşük
7,9455
11:06426,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 7,16
|Açılış
|: 426,00
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|ATLAS
|2,31
|1.395.690
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|12.454.703
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|230.253
|% 10,00
|
|KARTN
|774,10
|34.107.474
|% 9,99
|
|EGEEN
|877,20
|22.784.175
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|354.515.926
|% 0,00
|
|ASELS
|35,28
|325.547.908
|% 0,57
|
|SISE
|6,37
|249.651.489
|% -1,39
|
|GARAN
|7,91
|146.134.812
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,15
|145.206.459
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,33
|354.515.926
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,94
|70.373.360
|% 3,30
|
|GSDHO
|2,62
|136.814.019
|% 9,62
|
|IHLGM
|1,79
|89.229.969
|% 1,13
|
|IHYAY
|1,37
|64.453.983
|% 8,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7627
|8,8066
|% 0,31
|
|Frank
|7,4250
|7,4697
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|32,01
|
|Altın Gr.
|426
|426
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.795
|71,20
|
|Tam
|2.854
|2.870
|75,20
|
|Yarım
|1.385
|1.403
|35,80
|
|Çeyrek
|695
|702
|17,80
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|1,22
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,27
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,26
|