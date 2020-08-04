***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.08.2020 09:40
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 27/07/2020 - 30/07/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864366
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -3,53%
|| -39,74
|Açılış
|: 1.140
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.143
En Düşük
1.065
18:056,9456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1260
|
6,9813
En Düşük
6,9269
18:058,2145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3200
|
8,2461
En Düşük
8,1695
18:05445,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,34
|Açılış
|: 445,09
|
|Önceki Kapanış
|: 441,75
|
447,14
En Düşük
440,14
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|ROYAL
|2,32
|7.385.474
|% 9,95
|
|TURGG
|66,35
|24.639.043
|% 9,94
|
|KRGYO
|7,31
|82.738.709
|% 9,92
|
|KLGYO
|7,20
|47.074.837
|% 9,92
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|BURCE
|28,22
|21.067.259
|% -9,96
|
|CMBTN
|71,50
|10.931.084
|% -9,49
|
|ALGYO
|15,04
|64.487.659
|% -9,29
|
|CEMTS
|10,94
|122.549.100
|% -9,21
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0569
|9,1023
|% -0,03
|
|Frank
|7,5720
|7,6177
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|18,22
|
|Altın Gr.
|447
|447
|5,04
|
|Cumhuriyet
|2.926
|2.962
|11,10
|
|Tam
|3.014
|3.048
|11,50
|
|Yarım
|1.463
|1.485
|5,60
|
|Çeyrek
|734
|745
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|1,13
|
|Gümüş Gr.
|5,67
|5,68
|0,24
|
|B. Petrol
|44,25
|44,25
|0,10
|
Seans Raporu
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17:59AVTUR
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de