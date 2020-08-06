***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.08.2020 13:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRAAK ve GRAPJ varantlarımızda SPK iznine tabi ihraç adedinin tamamını satmış olduğumuz için söz konusu varantta Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu girememekteyiz, piyasada sadece alış kotasyonlarımız bulunmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonu dışındaki tüm kademeler yatırımcı emirlerinden oluşmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonumuzun, piyasadaki en iyi alış fiyatının altında kalmış olması durumunda ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatı tamamen yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Buna bağlı olarak varantın dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebileceğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle yatırımcılarımızın Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu veremediğimiz bu varantlarda işlem yaparken ilgili fiyat seviyesine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.
06/08/2020 tarihi saat 13:00 itibariyle GRAAK ve GRAPJ için piyasa durumu :
Kısa Kod
Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış Fiyatı
Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
Piyasa fiyatı İhraççı değerlemesine göre ne kadar pahalı?
GRAAK
0.02
0.05
150%
GRAPJ
0.07
0.11
57%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865971
BIST
16:451.046
En Yüksek
|Değişim
|: -4,22%
|| -46,06
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:457,2863
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 0,2417
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2970
En Düşük
7,0287
16:458,6817
En Yüksek
|Değişim
|: 3,64%
|| 0,3050
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6817
En Düşük
8,3315
16:45483,82
En Yüksek
|Değişim
|: 4,77%
|| 22,04
|Açılış
|: 483,82
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
483,90
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|96.022.081
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.645.157
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.379.224
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.412.305
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.197.364
|% 9,91
|
|TUCLK
|5,04
|4.195.447
|% -10,00
|
|AKMGY
|38,70
|1.198.342
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.469.368
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.859.219
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.172.239
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|GARAN
|6,57
|1.225.069.552
|% -3,10
|
|SISE
|5,90
|994.368.342
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|ASELS
|15,76
|899.373.671
|% -6,41
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|ODAS
|2,17
|553.077.197
|% -7,26
|
|YKBNK
|2,06
|452.455.222
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|TRKCM
|3,77
|752.692.787
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5659
|9,6139
|% 3,83
|
|Frank
|7,9838
|8,0319
|% 3,34
|
|Riyal
|1,9369
|1,9466
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|
Seans Raporu
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17:00KUYAS
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 453, 492 adet işlem
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16:59EUHOL
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -41, 2 kaybederek (% -3.35 ) 1, 187
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16:58XU100
Endeks 1, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 98 altında . İşlem hacmi 19, 566.00 milyon TL de
-
16:58DYOBY
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 692, 686 adet işlem