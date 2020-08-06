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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

06.08.2020 13:57
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     GRAAK ve GRAPJ varantlarımızda SPK iznine tabi ihraç adedinin tamamını satmış olduğumuz için söz konusu varantta Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu girememekteyiz, piyasada sadece alış kotasyonlarımız bulunmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonu dışındaki tüm kademeler yatırımcı emirlerinden oluşmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonumuzun, piyasadaki en iyi alış fiyatının altında kalmış olması durumunda ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatı tamamen yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Buna bağlı olarak varantın dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebileceğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle yatırımcılarımızın Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu veremediğimiz bu varantlarda işlem yaparken ilgili fiyat seviyesine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.
06/08/2020 tarihi saat 13:00 itibariyle GRAAK ve GRAPJ için piyasa durumu :
    Kısa Kod
    Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış  Fiyatı
    Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
    Piyasa fiyatı İhraççı  değerlemesine göre ne kadar pahalı?

    GRAAK
    0.02
    0.05
    150%

    GRAPJ
    0.07
    0.11
    57%






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865971


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 47,18 96.022.081 % 9,98  
KLGYO 8,71 37.645.157 % 9,97  
GLRYH 16,58 51.379.224 % 9,95  
RAYSG 6,19 19.412.305 % 9,95  
CRDFA 5,88 55.197.364 % 9,91  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,5659 9,6139 % 3,83  
Frank 7,9838 8,0319 % 3,34  
Riyal 1,9369 1,9466 % 3,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.057 2.058 19,23  
Altın Gr. 481 481 19,19  
Cumhuriyet 3.301 3.351 182,00  
Tam 3.296 3.418 234,30  
Yarım 1.600 1.656 102,20  
Çeyrek 802 833 54,90  
Gümüş.Ons 28,13 28,15 1,18  
Gümüş Gr. 6,58 6,58 0,48  
B. Petrol 45,58 45,58 0,39  
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