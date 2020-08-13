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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

13.08.2020 10:55
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         ARAPE, GRAAF, GRAAG, GRAAK, IBAAA, PEAAA, PEAAB, PEAAC, PEAAF, PEAAG, TPAAA, TPAAB, TPAAC, TPAAE, TPAAF,  VBAAA, VBAAB, VBAAF ve YBAAA varantlarımızda SPK iznine tabi ihraç adedinin tamamını satmış olduğumuz için Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu girememekteyiz, piyasada sadece alış kotasyonlarımız bulunmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonumuz dışındaki tüm kademeler yatırımcı emirlerinden oluşmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonumuzun, piyasadaki en iyi alış fiyatının altında kalmış olması durumunda ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatı tamamen yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Buna bağlı olarak varantın dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebileceğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle yatırımcılarımızın Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu veremediğimiz bu varantlarda işlem yaparken ilgili fiyat seviyesine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Örneğin 13/08 Perşembe saat 10:30 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluşan en iyi satış fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun son kolonunda ise, ilgili varantları piyasadaki satış seviyesinden alan bir yatırımcının, ihraççı olan Ak Yatırım'ın değerlemesini gösteren Piyasa Yapıcı alış kotasyonuna göre ne kadar pahalı fiyattan alım yapmış olacağını yüzdesel olarak göstermektedir.
Yatırımcılarımızın işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.
SPK iznine tabi ihraç adedinin tamamı satılmış olan ve Piyasa Yapıcı Satış kotasyonu girilemeyen varantlar ile ilgili 13/08/2020 tarihi saat 10:30 itibariyle piyasa durumu :
    Kısa Kod
    Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış  Fiyatı
    Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
    Piyasa fiyatı İhraççı  değerlemesine göre ne kadar pahalı?

    ARAPE
    0,03
    0,05
    67%

    GRAAF
    0,01
    0,03
    200%

    GRAAG
    0,01
    0,03
    200%

    GRAAK
    0,03
    0,08
    167%

    IBAAA
    0,01
    0,04
    300%

    PEAAA
    0,01
    0,05
    400%

    PEAAB
    0,01
    0,05
    400%

    PEAAC
    0,02
    0,04
    100%

    PEAAF
    0,02
    0,10
    400%

    PEAAG
    0,04
    0,08
    100%

    TPAAA
    0,01
    0,07
    600%

    TPAAB
    0,01
    0,05
    400%

    TPAAC
    0,01
    0,03
    200%

    TPAAE
    0,14
    0,23
    64%

    TPAAF
    0,04
    0,10
    150%

    VBAAA
    0,01
    0,05
    400%

    VBAAB
    0,01
    0,02
    100%

    VBAAF
    0,04
    0,09
    125%

    YBAAA
    0,04
    0,07
    75%






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868538


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 47,30 20.103 % 10,00  
LINK 32,24 13.637.100 % 9,96  
SILVR 4,54 39.935.007 % 9,93  
TKURU 60,90 199.204 % 9,93  
KENT 2.080,00 3.194.880 % 9,90  
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10:43 Alış Satış %  
Dolar 7,3421 7,3462 % 0,17  
Euro 8,6856 8,6947 % 0,61  
Sterlin 9,5670 9,6150 % 0,41  
Frank 8,0378 8,0862 % 0,37  
Riyal 1,9504 1,9602 % 0,04  
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10:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 14,93  
Altın Gr. 454 455 2,58  
Cumhuriyet 3.028 3.073 9,00  
Tam 3.017 3.095 11,56  
Yarım 1.458 1.497 5,60  
Çeyrek 731 748 2,80  
Gümüş.Ons 25,83 25,86 0,34  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,05  
B. Petrol 45,33 45,33 -0,10  
Seans Raporu 10:43
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