***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.08.2020 09:37
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 10/08/2020 - 14/08/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869278
BIST
13:541.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
13:547,3897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0326
|Açılış
|: 7,4240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3966
En Düşük
7,3558
13:548,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0479
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
13:54464,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,07
|Açılış
|: 464,19
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler13:54
|HUBVC
|16,94
|65.090.754
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.127.934
|% 10,00
|
|KENT
|2.518,80
|14.226.182
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|44.006.368
|% 9,99
|
|TKURU
|73,60
|571.136
|% 9,93
|
|RALYH
|14,50
|2.174.232
|% -9,99
|
|KSTUR
|71,60
|81.554
|% -9,99
|
|BURVA
|49,42
|2.183.969
|% -9,98
|
|SILVR
|4,50
|63.599.117
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|878.815
|% -9,81
|
|EKGYO
|1,94
|531.794.116
|% 0,52
|
|GARAN
|6,95
|526.817.194
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,83
|461.854.865
|% 3,66
|
|RTALB
|51,60
|437.448.780
|% 9,09
|
|ASELS
|17,48
|355.390.413
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,94
|531.794.116
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,83
|461.854.865
|% 3,66
|
|YKBNK
|2,10
|200.463.726
|% 1,45
|
|TSKB
|1,09
|91.503.501
|% 0,00
|
|PETKM
|3,75
|309.117.513
|% 3,88
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3887
|7,3897
|% 0,44
|
|Euro
|8,7557
|8,7618
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,6562
|9,7046
|% 0,61
|
|Frank
|8,1095
|8,1583
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% 0,42
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|9,74
|
|Altın Gr.
|464
|464
|3,83
|
|Cumhuriyet
|3.087
|3.134
|-39,00
|
|Tam
|3.072
|3.148
|14,40
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|6,96
|
|Çeyrek
|745
|761
|3,49
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,11
|
|B. Petrol
|44,70
|44,70
|-0,10
|