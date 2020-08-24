***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarARAPE, GRAAF, GRAAG, GRAAK, GRAPJ, IBAAA, PEAAA, PEAAB, PEAAC, PEAAF, PEAAG, TPAAA, TPAAB, TPAAC, TPAAD, TPAAF, VBAAA, VBAAB, VBAAF ve YBAAA varantlarımızda SPK iznine tabi ihraç adedinin tamamını satmış olduğumuz için Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu girememekteyiz, piyasada sadece alış kotasyonlarımız bulunmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonumuz dışındaki tüm kademeler yatırımcı emirlerinden oluşmaktadır. Piyasa yapıcı alış kotasyonumuzun, piyasadaki en iyi alış fiyatının altında kalmış olması durumunda ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatı tamamen yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Buna bağlı olarak varantın dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebileceğine dikkat edilmelidir. Bu nedenle yatırımcılarımızın Piyasa Yapıcı olarak satış kotasyonu veremediğimiz bu varantlarda işlem yaparken ilgili fiyat seviyesine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.Örneğin 24/08 Pazartesi saat 10:47 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluşan en iyi satış fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun son kolonunda ise, ilgili varantları piyasadaki satış seviyesinden alan bir yatırımcının, ihraççı olan Ak Yatırım'ın değerlemesini gösteren Piyasa Yapıcı alış kotasyonuna göre ne kadar pahalı fiyattan alım yapmış olacağını yüzdesel olarak göstermektedir.Yatırımcılarımızın işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.SPK iznine tabi ihraç adedinin tamamı satılmış olan ve Piyasa Yapıcı Satış kotasyonu girilemeyen varantlar ile ilgili 24/08/2020 tarihi saat 10:47 itibariyle piyasa durumu :Kısa KodPiyasa Yapıcı (İhraççı) Alış FiyatıPiyasadaki En İyi Satış FiyatıPiyasa fiyatı İhraççı değerlemesine göre ne kadar pahalı?ARAPE0,020,05150%GRAAF0,010,02100%GRAAG0,010,02100%GRAAK0,010,04300%GRAPJ0,010,02100%IBAAA0,010,03200%PEAAA0,010,232200%PEAAB0,010,201900%PEAAC0,020,19850%PEAAF0,020,19850%PEAAG0,070,23229%TPAAA0,010,333200%TPAAB0,010,302900%TPAAC0,010,302900%TPAAD0,040,25525%TPAAF0,040,18350%VBAAA0,010,03200%VBAAB0,010,02100%VBAAF0,010,07600%YBAAA0,020,05150%http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870828BIST