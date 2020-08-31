***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.08.2020 09:52
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 24/08/2020 - 28/08/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871715
BIST
15:011.085
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -15,96
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.084
15:017,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,3590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
15:018,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0823
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7836
En Düşük
8,6730
15:01464,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,12
|Açılış
|: 464,43
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler15:01
|ULAS
|3,19
|35.893.023
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.194.061
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.181.455
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.567.233
|% 10,00
|
|KENT
|543,00
|39.994.427
|% 9,99
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|KLGYO
|5,95
|21.006.458
|% -4,65
|
|KRDMD
|3,12
|816.300.329
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,25
|481.925.884
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,77
|422.906.392
|% -3,28
|
|GARAN
|6,80
|408.243.275
|% -1,73
|
|FENER
|25,64
|390.136.712
|% 4,14
|
|KRDMD
|3,12
|816.300.329
|% 0,97
|
|EKGYO
|1,77
|422.906.392
|% -3,28
|
|ZOREN
|2,80
|225.876.971
|% 0,72
|
|GSRAY
|3,17
|251.996.204
|% 3,26
|
|YKBNK
|2,04
|156.602.400
|% -0,49
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3493
|7,3537
|% 0,28
|
|Euro
|8,7749
|8,7836
|% 0,95
|
|Sterlin
|9,7690
|9,8180
|% 0,07
|
|Frank
|8,1117
|8,1606
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,21
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|1,01
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,29
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,60
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|0,12
|
|B. Petrol
|46,33
|46,33
|0,52
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:13KLGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 499, 250 adet işlem
-
15:12KLGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 497, 411 adet işlem
-
15:10XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 8, 201.00 milyon TL de
-
15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, YKBNK
-
15:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 64 kaybederek (% -1.45 ) 997