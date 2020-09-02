***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.09.2020 16:09
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu YBAAC varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.
Örneğin 02/09 Çarşamba saat 15:23 itibariyle YBAAC varantımızın piyasa yapıcı alış kotasyonu 0,05 TL iken ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatları sırası ile 0,07 TL ve 0,08 TL'dir. Bu durumda Piyasa Yapıcı olarak 0,05 TL'den değerleyerek alış kotasyonu girdiğimiz bu varantı almak isteyen bir yatırımcı piyasadan 0,08 TL'den alım yapar ise %60 pahalı almış olacaktır. Yatırımcılarımızın işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872963
BIST
16:181.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,05
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:187,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0184
|Açılış
|: 7,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:188,7390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:18465,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,91
|Açılış
|: 465,77
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:16
|FENER
|31,02
|685.046.441
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.577.597
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.257.326
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.479.680
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,69
|148.960.277
|% -8,61
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|SISE
|6,22
|728.934.151
|% 0,32
|
|GSRAY
|3,47
|689.508.331
|% 9,46
|
|FENER
|31,02
|685.046.441
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|589.744.052
|% 7,42
|
|ASELS
|16,77
|571.181.668
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,47
|689.508.331
|% 9,46
|
|BJKAS
|3,33
|589.744.052
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.101.961
|% 0,57
|
|PETKM
|3,97
|540.695.436
|% 0,25
|
|YKBNK
|2,05
|261.703.584
|% -0,49
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3836
|7,3866
|% 0,26
|
|Euro
|8,7400
|8,7435
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,8259
|9,8751
|% -0,02
|
|Frank
|8,0703
|8,1189
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9628
|1,9727
|% 0,26
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.962
|-9,01
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|1,00
|
|Tam
|3.083
|3.161
|-2,72
|
|Yarım
|1.490
|1.529
|-1,31
|
|Çeyrek
|747
|764
|-0,66
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,77
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|-0,07
|
|B. Petrol
|45,77
|45,77
|0,19
|
Seans Raporu
16:16
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16:29OZBAL
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 152, 185 adet işlem
-
16:27PRZMA
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 448, 397 adet işlem
-
16:26ERSU
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 271, 634 adet işlem
-
16:25DGGYO
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 10.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 657 adet işlem
-
16:23DOGUB
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 118, 678 adet işlem