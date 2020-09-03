***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.09.2020 16:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu ARAAA varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.
Örneğin 03/09 Çarşamba saat 15:45 itibariyle ARAAA varantımızın piyasa yapıcı alış kotasyonu 0,11 TL iken ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatları sırası ile 0,18 TL ve 0,19 TL'dir. Bu durumda Piyasa Yapıcı olarak 0,11 TL'den değerleyerek alış kotasyonu girdiğimiz bu varantı almak isteyen bir yatırımcı piyasadan 0,19 TL'den alım yapar ise %73 pahalı almış olacaktır. Yatırımcılarımızın işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873147
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0591
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0638
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05461,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 461,13
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.363.391
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4243
|7,4314
|% 0,66
|
|Euro
|8,7933
|8,8063
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,8340
|9,8833
|% 0,07
|
|Frank
|8,1307
|8,1797
|% 0,72
|
|Riyal
|1,9756
|1,9855
|% 0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-13,24
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,54
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKSLN
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17:55PEGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 329, 296 adet işlem
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17:54AKMGY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 40.18 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 323 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL