Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

03.09.2020 16:32
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu ARAAA varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır.  Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir.  Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.
Örneğin 03/09  Çarşamba saat 15:45 itibariyle ARAAA varantımızın piyasa yapıcı alış kotasyonu 0,11 TL iken ilgili varantın en iyi alış ve satış fiyatları sırası ile 0,18  TL ve  0,19  TL'dir. Bu durumda Piyasa Yapıcı olarak 0,11 TL'den değerleyerek alış kotasyonu girdiğimiz bu varantı almak isteyen bir yatırımcı piyasadan 0,19 TL'den alım yapar ise %73 pahalı almış olacaktır. Yatırımcılarımızın işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873147


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.076
Değişim :  -0,70% |  -7,57
Açılış :  1.086  
Önceki Kapanış :  1.084  
En Yüksek
1.091 En Düşük
1.074
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 19,36 61.494.965 % 10,00  
PEKGY 14,19 76.198.585 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.363.391 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.485.794 % 10,00  
DGATE 10,78 34.046.246 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4243 7,4314 % 0,66  
Euro 8,7933 8,8063 % 0,60  
Sterlin 9,8340 9,8833 % 0,07  
Frank 8,1307 8,1797 % 0,72  
Riyal 1,9756 1,9855 % 0,68  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.930 -13,24  
Altın Gr. 460 461 -0,63  
Cumhuriyet 3.076 3.123 8,00  
Tam 3.058 3.135 3,83  
Yarım 1.478 1.517 1,85  
Çeyrek 741 758 0,93  
Gümüş.Ons 26,81 26,84 -0,63  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,14  
B. Petrol 43,89 43,89 -0,54  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru