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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

04.09.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu KHAAF ve VBAAI varantlarında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır.  Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir.  Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar.    Örneğin 04/09 Cuma saat 16:00 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluşan en iyi satış fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun son kolonunda ise, ilgili varantları piyasadaki satış seviyesinden alan bir yatırımcının, ihraççı olan Ak Yatırım'ın değerlemesini gösteren Piyasa Yapıcı alış kotasyonuna göre ne kadar pahalı fiyattan alım yapmış olacağını yüzdesel olarak göstermektedir.    Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz.  04/09/2020 tarihi saat 16:00 itibariyle piyasa durumu :
 
    Kısa Kod
    Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış  Fiyatı
    Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
    Piyasa fiyatı İhraççı  değerlemesine göre ne kadar pahalı?

    KHAAF
    0,04
    0,08
    100%

    VBAAI
    0,06
    0,11
    83%






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873331


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Tam 3.056 3.134 -1,31  
Yarım 1.477 1.516 -0,63  
Çeyrek 741 758 -0,32  
Gümüş.Ons 26,55 26,58 -0,03  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,03  
B. Petrol 42,64 42,64 -1,43  
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