***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.09.2020 09:52
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 31/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873426
BIST
14:111.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,95
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:117,4649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
14:118,8284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:11463,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 463,01
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:07
|UTPYA
|7,70
|13.843.132
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.711.629
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|10.320.464
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|4.250.706
|% -9,89
|
|LUKSK
|28,30
|2.400.860
|% -5,73
|
|SISE
|6,28
|613.915.895
|% 0,32
|
|FENER
|40,52
|594.729.638
|% 9,45
|
|TURSG
|6,19
|572.360.497
|% 4,03
|
|EKGYO
|1,82
|555.537.084
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,67
|338.183.204
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,82
|555.537.084
|% 4,60
|
|ADESE
|2,12
|227.406.026
|% 3,92
|
|SISE
|6,28
|613.915.895
|% 0,32
|
|TURSG
|6,19
|572.360.497
|% 4,03
|
|GSRAY
|3,67
|338.183.204
|% 1,94
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4622
|7,4643
|% 0,42
|
|Euro
|8,8215
|8,8269
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,7847
|9,8338
|% -0,58
|
|Frank
|8,1328
|8,1818
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% 0,40
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-6,83
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.057
|3.133
|-6,37
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-3,08
|
|Çeyrek
|741
|758
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,71
|