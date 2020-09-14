***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.09.2020 09:26
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 07/09/2020 - 11/09/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874862
BIST
12:161.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
12:167,4955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
12:168,8906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0362
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
12:16468,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,62
|Açılış
|: 468,88
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler12:13
|MERKO
|3,85
|62.532.033
|% 10,00
|
|JANTS
|171,60
|49.372.539
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|28.168.078
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|4.204.799
|% 10,00
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|ISGSY
|8,61
|28.670.779
|% -9,37
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|FORMT
|3,60
|74.501.908
|% -7,93
|
|CRDFA
|5,03
|16.068.760
|% -7,20
|
|KRDMD
|3,18
|993.669.517
|% 3,58
|
|PETKM
|4,34
|655.812.141
|% 2,12
|
|IHLAS
|1,08
|379.604.851
|% 0,93
|
|FENER
|39,00
|243.724.199
|% -2,26
|
|ASELS
|16,77
|217.952.741
|% 0,84
|
|IHLAS
|1,08
|379.604.851
|% 0,93
|
|KRDMD
|3,18
|993.669.517
|% 3,58
|
|PETKM
|4,34
|655.812.141
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,50
|146.461.321
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,37
|186.932.408
|% 5,80
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4930
|7,4951
|% 0,30
|
|Euro
|8,8855
|8,8901
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,6047
|9,6528
|% 0,74
|
|Frank
|8,2225
|8,2721
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,27
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|5,64
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|11,00
|
|Tam
|3.093
|3.170
|7,48
|
|Yarım
|1.495
|1.533
|3,62
|
|Çeyrek
|750
|767
|1,81
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|39,52
|39,52
|-0,31
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:26KONYA
Yüzde 4.13 oranında artışla 473.80 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 450 adet işlem
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 65 artarak (% 0.46 ) 1, 243
-
12:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KRDMD, PETKM, GUSGR
-
12:25XU100
Endeks 1, 109 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 5, 659.00 milyon TL de
-
12:25GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 578, 512 adet işlem