***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.09.2020 09:40
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 14/09/2020-18/09/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875840
BIST
13:541.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,66
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
13:547,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,6310
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6078
En Düşük
7,5393
13:548,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
13:54472,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,58
|Açılış
|: 472,35
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler13:54
|EGPRO
|21,34
|7.120.063
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|5.690.505
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.441.594
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|710.371
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.381.890
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|418.082
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.594.350
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.165.411
|% -7,87
|
|DMSAS
|6,90
|109.085.546
|% -5,61
|
|AKYHO
|5,41
|17.489.043
|% -4,59
|
|SISE
|6,49
|765.213.274
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,27
|627.429.064
|% 0,93
|
|RTALB
|54,20
|297.803.074
|% 6,69
|
|GARAN
|6,56
|281.997.058
|% -1,50
|
|PETKM
|4,35
|260.643.733
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,27
|627.429.064
|% 0,93
|
|SISE
|6,49
|765.213.274
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,75
|144.863.691
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,33
|176.182.196
|% 0,43
|
|SKBNK
|1,54
|93.595.962
|% 0,65
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6026
|7,6078
|% 0,69
|
|Euro
|8,9634
|8,9684
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7428
|9,7916
|% 0,13
|
|Frank
|8,2838
|8,3337
|% 0,36
|
|Riyal
|2,0212
|2,0313
|% 0,64
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,87
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.125
|3.202
|-14,11
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-6,82
|
|Çeyrek
|758
|775
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,20
|42,20
|-0,95
|