***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.09.2020 10:08
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 21/09/2020-25/09/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876898
BIST
10:101.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.124
10:107,7479
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0897
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,8569
En Düşük
7,6453
10:109,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1048
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9150
|
9,1385
En Düşük
8,8904
10:10462,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,84
|Açılış
|: 462,33
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler10:08
|TLMAN
|37,42
|3.578.100
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|5.256.433
|% 9,99
|
|MERKO
|9,92
|2.662.925
|% 9,98
|
|YAPRK
|48,50
|3.265.152
|% 9,98
|
|SUMAS
|47,22
|403.306
|% 9,97
|
|YONGA
|42,90
|1.192.019
|% -9,99
|
|MMCAS
|6,86
|1.054.924
|% -9,97
|
|AYCES
|91,95
|1.944.465
|% -9,94
|
|OYLUM
|4,93
|2.687.525
|% -9,87
|
|ARMDA
|59,90
|4.164.885
|% -9,24
|
|SISE
|7,31
|271.342.947
|% 3,39
|
|GARAN
|7,19
|119.074.791
|% 0,28
|
|PETKM
|4,21
|57.599.009
|% -0,24
|
|ASELS
|17,35
|50.266.381
|% 0,75
|
|ODAS
|2,70
|40.556.031
|% 0,37
|
|SISE
|7,31
|271.342.947
|% 3,39
|
|GARAN
|7,19
|119.074.791
|% 0,28
|
|ODAS
|2,70
|40.556.031
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,12
|30.487.103
|% 0,47
|
|PETKM
|4,21
|57.599.009
|% -0,24
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7436
|7,7455
|% 1,14
|
|Euro
|9,0044
|9,0134
|% 1,19
|
|Sterlin
|9,8407
|9,8900
|% 1,11
|
|Frank
|8,2831
|8,3330
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0540
|2,0643
|% 0,90
|
|10:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-1,23
|
|Altın Gr.
|462
|462
|3,91
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.105
|7,00
|
|Tam
|3.046
|3.121
|17,87
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|8,64
|
|Çeyrek
|738
|755
|4,32
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,84
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,66
|5,67
|0,02
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|-0,36
|