***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.09.2020 13:20
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yaşanan teknik aksaklık sebebiyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlardan, alfabetik olarak IZAAA ile başlayıp YBAPM ile bitenlerde, piyasa yapıcı kotasyonu gönderememekteyiz. İlgili varantların listesini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Teknik aksaklık giderildiğinde tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
IZAAA.V
IZAPB.V
KHAAC.V
KHAPE.V
PEAAL.V
PEAPI.V
TPAAP.V
TPAPM.V
VBAPB.V
YBAAD.V
YBAPF.V
IZAAB.V
IZAPC.V
KHAAD.V
KHAPF.V
PEAAM.V
PEAPJ.V
TPAAQ.V
VBAAF.V
VBAPC.V
YBAAE.V
YBAPG.V
IZAAC.V
IZAPD.V
KHAAE.V
KHAPG.V
PEAAN.V
PEAPK.V
TPAAR.V
VBAAG.V
VBAPD.V
YBAAF.V
YBAPH.V
IZAAD.V
IZAPE.V
KHAAF.V
KHAPH.V
PEAAO.V
PEAPL.V
TPAPA.V
VBAAH.V
VBAPE.V
YBAAG.V
YBAPI.V
IZAAE.V
IZAPF.V
KHAAG.V
KHAPI.V
PEAAP.V
PEAPM.V
TPAPB.V
VBAAI.V
VBAPF.V
YBAAH.V
YBAPJ.V
IZAAF.V
IZAPG.V
KHAAH.V
KHAPJ.V
PEAAQ.V
TPAAF.V
TPAPC.V
VBAAJ.V
VBAPG.V
YBAAI.V
YBAPK.V
IZAAG.V
IZAPH.V
KHAAI.V
KHAPK.V
PEAAR.V
TPAAG.V
TPAPD.V
VBAAK.V
VBAPH.V
YBAAJ.V
YBAPL.V
IZAAH.V
IZAPI.V
KHAAJ.V
KHAPL.V
PEAPA.V
TPAAH.V
TPAPE.V
VBAAL.V
VBAPI.V
YBAAK.V
KHAPM.V
PEAPB.V
TPAAI.V
TPAPF.V
VBAAM.V
VBAPJ.V
YBAAL.V
IZAAJ.V
IZAPK.V
KHAAL.V
PEAAF.V
PEAPC.V
TPAAJ.V
TPAPG.V
VBAAN.V
VBAPK.V
YBAAM.V
IZAAK.V
IZAPL.V
KHAAM.V
PEAAG.V
PEAPD.V
TPAAK.V
TPAPH.V
VBAAO.V
VBAPL.V
YBAPA.V
IZAAL.V
IZAPM.V
KHAPA.V
PEAAH.V
PEAPE.V
TPAAL.V
TPAPI.V
VBAAP.V
VBAPM.V
YBAPB.V
IZAAM.V
IZAPN.V
KHAPB.V
PEAAI.V
PEAPF.V
TPAAM.V
TPAPJ.V
VBAAQ.V
YBAAA.V
YBAPC.V
IZAAN.V
KHAAA.V
KHAPC.V
PEAAJ.V
PEAPG.V
TPAAN.V
TPAPK.V
VBAAR.V
YBAAB.V
YBAPD.V
IZAPA.V
KHAAB.V
KHAPD.V
PEAAK.V
PEAPH.V
TPAAO.V
TPAPL.V
VBAPA.V
YBAAC.V
YBAPE.V
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877172
BIST
14:431.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
14:437,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
14:439,1727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0686
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
14:43475,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,93
|Açılış
|: 475,18
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler14:43
|ISGSY
|10,12
|21.214.453
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|602.535
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.264.944
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.984.535
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|240,10
|156.509
|% -32,37
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|9.460.944
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SISE
|7,42
|2.880.462.260
|% -4,50
|
|GARAN
|6,99
|863.093.615
|% 0,00
|
|ASELS
|17,73
|753.731.029
|% 1,55
|
|KRDMD
|3,31
|515.735.884
|% 2,16
|
|TRKCM
|4,87
|486.329.823
|% -4,51
|
|SISE
|7,42
|2.880.462.260
|% -4,50
|
|KRDMD
|3,31
|515.735.884
|% 2,16
|
|ODAS
|2,76
|421.548.715
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,72
|217.149.287
|% 4,24
|
|GARAN
|6,99
|863.093.615
|% 0,00
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8310
|7,8340
|% 0,43
|
|Euro
|9,1657
|9,1727
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,0394
|10,0897
|% 0,53
|
|Frank
|8,4553
|8,5062
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0808
|2,0913
|% 0,29
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|4,99
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|30,00
|
|Tam
|3.132
|3.211
|35,63
|
|Yarım
|1.514
|1.553
|17,23
|
|Çeyrek
|759
|777
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,09
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,28
|