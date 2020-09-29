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***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

29.09.2020 13:20
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yaşanan teknik aksaklık sebebiyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlardan, alfabetik olarak IZAAA ile başlayıp YBAPM ile bitenlerde, piyasa yapıcı kotasyonu gönderememekteyiz.  İlgili varantların listesini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz. Teknik aksaklık giderildiğinde tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
    IZAAA.V
    IZAPB.V
    KHAAC.V
    KHAPE.V
    PEAAL.V
    PEAPI.V
    TPAAP.V
    TPAPM.V
    VBAPB.V
    YBAAD.V
    YBAPF.V

    IZAAB.V
    IZAPC.V
    KHAAD.V
    KHAPF.V
    PEAAM.V
    PEAPJ.V
    TPAAQ.V
    VBAAF.V
    VBAPC.V
    YBAAE.V
    YBAPG.V

    IZAAC.V
    IZAPD.V
    KHAAE.V
    KHAPG.V
    PEAAN.V
    PEAPK.V
    TPAAR.V
    VBAAG.V
    VBAPD.V
    YBAAF.V
    YBAPH.V

    IZAAD.V
    IZAPE.V
    KHAAF.V
    KHAPH.V
    PEAAO.V
    PEAPL.V
    TPAPA.V
    VBAAH.V
    VBAPE.V
    YBAAG.V
    YBAPI.V

    IZAAE.V
    IZAPF.V
    KHAAG.V
    KHAPI.V
    PEAAP.V
    PEAPM.V
    TPAPB.V
    VBAAI.V
    VBAPF.V
    YBAAH.V
    YBAPJ.V

    IZAAF.V
    IZAPG.V
    KHAAH.V
    KHAPJ.V
    PEAAQ.V
    TPAAF.V
    TPAPC.V
    VBAAJ.V
    VBAPG.V
    YBAAI.V
    YBAPK.V

    IZAAG.V
    IZAPH.V
    KHAAI.V
    KHAPK.V
    PEAAR.V
    TPAAG.V
    TPAPD.V
    VBAAK.V
    VBAPH.V
    YBAAJ.V
    YBAPL.V

    IZAAH.V
    IZAPI.V
    KHAAJ.V
    KHAPL.V
    PEAPA.V
    TPAAH.V
    TPAPE.V
    VBAAL.V
    VBAPI.V
    YBAAK.V
    KHAPM.V
    PEAPB.V
    TPAAI.V
    TPAPF.V
    VBAAM.V
    VBAPJ.V
    YBAAL.V
     

    IZAAJ.V
    IZAPK.V
    KHAAL.V
    PEAAF.V
    PEAPC.V
    TPAAJ.V
    TPAPG.V
    VBAAN.V
    VBAPK.V
    YBAAM.V
     

    IZAAK.V
    IZAPL.V
    KHAAM.V
    PEAAG.V
    PEAPD.V
    TPAAK.V
    TPAPH.V
    VBAAO.V
    VBAPL.V
    YBAPA.V
     

    IZAAL.V
    IZAPM.V
    KHAPA.V
    PEAAH.V
    PEAPE.V
    TPAAL.V
    TPAPI.V
    VBAAP.V
    VBAPM.V
    YBAPB.V
     

    IZAAM.V
    IZAPN.V
    KHAPB.V
    PEAAI.V
    PEAPF.V
    TPAAM.V
    TPAPJ.V
    VBAAQ.V
    YBAAA.V
    YBAPC.V
     

    IZAAN.V
    KHAAA.V
    KHAPC.V
    PEAAJ.V
    PEAPG.V
    TPAAN.V
    TPAPK.V
    VBAAR.V
    YBAAB.V
    YBAPD.V
     

    IZAPA.V
    KHAAB.V
    KHAPD.V
    PEAAK.V
    PEAPH.V
    TPAAO.V
    TPAPL.V
    VBAPA.V
    YBAAC.V
    YBAPE.V
     






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877172


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Tam 3.132 3.211 35,63  
Yarım 1.514 1.553 17,23  
Çeyrek 759 777 8,62  
Gümüş.Ons 23,91 23,95 0,27  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,09  
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