***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.09.2020 10:43
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29/09/2020 tarihinde yaşanan teknik aksaklık giderilmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877363
BIST
13:211.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.129
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|Önceki Kapanış
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|: 476,54
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477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.278.729
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|KAPLM
|16,07
|1.613.091
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.502.878
|% -9,97
|
|ASELS
|18,98
|1.671.693.355
|% 1,99
|
|SISE
|7,15
|1.188.875.592
|% -3,25
|
|KARSN
|3,12
|658.845.759
|% 4,70
|
|GARAN
|7,01
|618.269.900
|% 1,59
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|KRDMD
|3,35
|566.094.199
|% 2,13
|
|KARSN
|3,12
|658.845.759
|% 4,70
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|KRDMD
|3,35
|566.094.199
|% 2,13
|
|SISE
|7,15
|1.188.875.592
|% -3,25
|
|ASELS
|18,98
|1.671.693.355
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,09
|184.054.643
|% 1,46
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|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7699
|7,7720
|% -0,57
|
|Euro
|9,0960
|9,1069
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,9592
|10,0091
|% -0,52
|
|Frank
|8,4046
|8,4552
|% -0,68
|
|Riyal
|2,0690
|2,0794
|% -0,35
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-13,68
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,24
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.106
|3.185
|-35,73
|
|Yarım
|1.501
|1.540
|-17,28
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,64
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,15
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|-0,59
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