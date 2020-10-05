***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.10.2020 09:43
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 28/09/2020 - 02/10/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878153
BIST
12:291.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,70
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:297,7577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:299,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0254
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:29473,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 473,78
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:29
|TSGYO
|2,53
|6.568.660
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|82.277.647
|% 10,00
|
|VANGD
|8,36
|6.217.066
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|MERKO
|15,97
|60.540.562
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|460.306
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|ORMA
|13,00
|119.769
|% -6,81
|
|SISE
|7,08
|435.045.482
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,49
|412.903.512
|% 1,45
|
|GARAN
|7,16
|377.375.196
|% 0,70
|
|POLHO
|3,33
|281.387.016
|% 4,39
|
|THYAO
|10,74
|280.760.256
|% 1,13
|
|POLHO
|3,33
|281.387.016
|% 4,39
|
|ODAS
|2,96
|228.917.393
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,76
|124.794.339
|% 1,15
|
|TURSG
|6,11
|264.899.641
|% 2,86
|
|CEMAS
|1,74
|72.410.831
|% 1,75
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7540
|7,7577
|% 0,00
|
|Euro
|9,1141
|9,1220
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,0125
|10,0627
|% 0,05
|
|Frank
|8,4287
|8,4795
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0609
|2,0712
|% -0,06
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|0,17
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-10,30
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-4,99
|
|Çeyrek
|755
|772
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|40,23
|40,23
|0,96
|