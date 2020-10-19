***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.10.2020 09:50
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 12/10/2020 - 16/10/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882275
BIST
11:061.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.201
En Düşük
1.195
11:067,8943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9220
|
7,9379
En Düşük
7,8706
11:069,2633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0328
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3066
En Düşük
9,2236
11:06484,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 484,37
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
486,73
En Düşük
482,70
BIST En Aktif Hisseler11:06
|MARTI
|1,76
|57.755.004
|% 10,00
|
|BFREN
|908,70
|71.717.509
|% 10,00
|
|KONYA
|568,70
|10.449.294
|% 10,00
|
|KARTN
|845,90
|3.136.597
|% 10,00
|
|PKENT
|825,20
|40.435
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,68
|5.263.275
|% -10,00
|
|KENT
|297,00
|130.680
|% -10,00
|
|MERKO
|21,60
|6.039.403
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|603.307
|% -9,97
|
|COSMO
|8,78
|30.317
|% -9,95
|
|GARAN
|7,31
|655.899.571
|% 1,81
|
|SKBNK
|1,98
|351.013.762
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|307.308.150
|% 6,13
|
|PETKM
|4,55
|242.251.287
|% -1,73
|
|ODAS
|3,58
|221.874.314
|% 0,85
|
|SKBNK
|1,98
|351.013.762
|% 7,61
|
|ALBRK
|1,73
|307.308.150
|% 6,13
|
|TSKB
|1,40
|211.556.569
|% 9,37
|
|IHLGM
|1,41
|159.495.345
|% -5,53
|
|GARAN
|7,31
|655.899.571
|% 1,81
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8910
|7,8943
|% -0,49
|
|Euro
|9,2576
|9,2633
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,2014
|10,2526
|% -0,16
|
|Frank
|8,5958
|8,6476
|% -0,47
|
|Riyal
|2,0974
|2,1079
|% -0,54
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|10,26
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-6,00
|
|Tam
|3.191
|3.271
|5,77
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,80
|
|Çeyrek
|774
|791
|1,39
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,09
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,01
|