***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.10.2020 17:44
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21/10/2020 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 66 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 22/10/2020 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882870
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.209
18:057,8029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0630
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8003
18:059,2691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0307
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2644
18:05483,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,58
|Açılış
|: 483,83
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
486,07
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|11,00
|1.653.069
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|691.193
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.860.541
|% 10,00
|
|UZERB
|48,42
|2.603.818
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,56
|11.764.474
|% 9,99
|
|BRKO
|1,71
|5.472.193
|% -10,00
|
|VANGD
|9,91
|20.913.875
|% -9,99
|
|KLGYO
|14,77
|680.461.525
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,85
|161.752.841
|% -9,98
|
|TKURU
|314,80
|15.350.836
|% -9,98
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,80
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 1,79
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% -0,29
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% -2,58
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 9,74
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 5,75
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% -3,43
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7994
|7,8029
|% -0,80
|
|Euro
|9,2618
|9,2691
|% -0,33
|
|Sterlin
|10,2416
|10,2930
|% 0,89
|
|Frank
|8,6085
|8,6604
|% -0,29
|
|Riyal
|2,0772
|2,0876
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|20,77
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,06
|
|B. Petrol
|41,83
|41,83
|-1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem