***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.10.2020 09:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 19/10/2020 - 23/10/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883516
BIST
13:341.177
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -14,08
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.165
13:348,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0955
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0669
En Düşük
7,9313
13:349,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0861
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5491
En Düşük
9,4241
13:34492,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,50
|Açılış
|: 492,68
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
493,23
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler13:32
|KARTN
|1.362,00
|164.724.603
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.625.238
|% 10,00
|
|EUYO
|6,61
|2.127.541
|% 9,98
|
|LINK
|48,48
|5.460.012
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,15
|2.420.825
|% 9,98
|
|ARTI
|7,83
|423.258
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,82
|1.130.839
|% -10,00
|
|EMNIS
|24,30
|577.149
|% -10,00
|
|EUKYO
|3,33
|784.178
|% -10,00
|
|CASA
|32,62
|301.687
|% -9,99
|
|TSKB
|1,86
|1.298.513.671
|% 2,20
|
|GARAN
|6,93
|517.434.446
|% -1,98
|
|FENER
|39,08
|511.722.256
|% 2,95
|
|SISE
|6,63
|450.003.727
|% -2,64
|
|KRDMD
|3,48
|417.393.905
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|1.298.513.671
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,88
|372.380.302
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|262.108.660
|% -3,85
|
|KRDMD
|3,48
|417.393.905
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,25
|143.964.839
|% -2,34
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0550
|8,0590
|% 1,15
|
|Euro
|9,5228
|9,5280
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,4824
|10,5349
|% 1,16
|
|Frank
|8,8384
|8,8916
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1404
|2,1512
|% 1,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|0,96
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,29
|
|Cumhuriyet
|3.253
|3.303
|46,00
|
|Tam
|3.242
|3.323
|32,94
|
|Yarım
|1.567
|1.607
|15,93
|
|Çeyrek
|786
|804
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,30
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|-0,80
|