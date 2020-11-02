***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.11.2020 11:41
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 26/10/2020 - 30/10/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885347
BIST
13:061.139
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 26,42
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.140
En Düşük
1.118
13:068,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0357
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:069,7644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0934
|Açılış
|: 9,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:06508,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,39
|Açılış
|: 508,81
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:06
|KARTN
|1.994,00
|8.775.594
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
|
|TSKB
|2,61
|2.176.396.061
|% 2,35
|
|ASELS
|17,87
|831.329.533
|% 6,69
|
|GARAN
|6,73
|614.857.426
|% 1,97
|
|SISE
|6,30
|599.547.258
|% 2,77
|
|KRDMD
|3,27
|565.556.702
|% 5,48
|
|TSKB
|2,61
|2.176.396.061
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|565.556.702
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,75
|243.519.468
|% 1,74
|
|SKBNK
|1,85
|207.204.396
|% 2,21
|
|SISE
|6,30
|599.547.258
|% 2,77
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3753
|8,3813
|% 0,43
|
|Euro
|9,7562
|9,7644
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,7827
|10,8367
|% 0,08
|
|Frank
|9,1042
|9,1590
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2285
|2,2397
|% 0,45
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|8,37
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.360
|3.445
|29,04
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|14,05
|
|Çeyrek
|815
|833
|7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,15
|
|B. Petrol
|36,99
|36,99
|-0,95
|