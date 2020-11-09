***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.11.2020 10:01
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 02/11/2020 - 06/11/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887019
BIST
11:191.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 27,40
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:198,2619
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -0,2574
|Açılış
|: 8,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:199,8406
En Yüksek
|Değişim
|: -2,82%
|| -0,2858
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:19521,29
En Yüksek
|Değişim
|: -2,53%
|| -13,53
|Açılış
|: 522,24
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ACSEL
|18,37
|17.740.921
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.733.745
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,96
|1.661.271
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,50
|171.297.871
|% -16,67
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|UZERB
|24,00
|139.752
|% -9,98
|
|GARAN
|7,32
|1.201.487.380
|% 4,87
|
|YKBNK
|2,43
|284.599.109
|% 4,29
|
|ODAS
|3,66
|281.707.856
|% 1,67
|
|KRDMD
|3,53
|244.871.840
|% 2,32
|
|SISE
|6,69
|218.638.548
|% 1,36
|
|GARAN
|7,33
|1.229.475.083
|% 5,01
|
|YKBNK
|2,42
|284.988.273
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,49
|171.865.768
|% -17,22
|
|EKGYO
|1,84
|156.390.960
|% 2,22
|
|TSKB
|2,21
|176.146.904
|% 3,76
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2526
|8,2619
|% -3,02
|
|Euro
|9,8134
|9,8406
|% -2,82
|
|Sterlin
|10,8550
|10,9094
|% -2,83
|
|Frank
|9,1576
|9,2128
|% -2,86
|
|Riyal
|2,1962
|2,2072
|% -3,02
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|8,58
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-12,24
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,92
|
Seans Raporu
11:19
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11:30ISCTR
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 032, 383 adet işlem
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11:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 18 artarak (% 2.32 ) 1, 333
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11:29
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, SKBNK
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11:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ACSEL, DIRIT
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11:29XU100
Endeks 1, 218 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 7, 066.00 milyon TL de