***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.11.2020 09:38
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 09/11/2020 - 13/11/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888578
BIST
13:561.302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.298
13:567,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0796
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7600
En Düşük
7,6062
13:569,1961
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1087
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1961
En Düşük
9,0167
13:56470,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,05
|Açılış
|: 470,41
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:56
|DAGI
|8,80
|109.437.817
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.712.886
|% 10,00
|
|MARKA
|8,15
|4.570.113
|% 9,99
|
|DOAS
|31,92
|231.746.356
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|927.300
|% -9,92
|
|ATSYH
|4,32
|272.804
|% -9,62
|
|GARAN
|9,04
|1.836.098.857
|% 2,03
|
|KRDMD
|4,38
|1.009.979.883
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|639.364.851
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,38
|532.151.633
|% 1,11
|
|SISE
|6,85
|514.723.014
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,38
|1.009.979.883
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|639.364.851
|% 0,34
|
|GARAN
|9,04
|1.836.098.857
|% 2,03
|
|USAK
|2,59
|364.621.587
|% 5,71
|
|EKGYO
|1,91
|229.587.839
|% 0,53
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7537
|7,7600
|% 1,04
|
|Euro
|9,1802
|9,1961
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,1607
|10,2116
|% 0,56
|
|Frank
|8,4465
|8,4974
|% 0,81
|
|Riyal
|2,0554
|2,0657
|% 0,67
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|2,36
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,98
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.106
|3.186
|11,33
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|5,49
|
|Çeyrek
|753
|771
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,82
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,09
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,63
|