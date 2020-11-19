***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.11.2020 15:17
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu GRAPX, IBAPN ve YBAPN varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Örneğin 19/11 Perşembe saat 15:10 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluşan en iyi satış fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun son kolonunda ise, ilgili varantları piyasadaki satış seviyesinden alan bir yatırımcının, ihraççı olan Ak Yatırım'ın değerlemesini gösteren Piyasa Yapıcı alış kotasyonuna göre ne kadar pahalı fiyattan alım yapmış olacağını yüzdesel olarak göstermektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz. 19/11/2020 tarihi saat 15:10 itibariyle piyasa durumu :
Kısa Kod
Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış Fiyatı
Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
Piyasa fiyatı İhraççı değerlemesine göre ne kadar pahalı?
GRAPX
0,09
0,16
78%
IBAPN
0,05
0,07
40%
YBAPN
0,02
0,12
500%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889211
BIST
16:371.323
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 28,09
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.325
En Düşük
1.278
16:377,5705
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -0,1455
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:378,9663
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,1839
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:37451,54
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -12,59
|Açılış
|: 451,54
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IZTAR
|12,76
|4.079.023
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.193.206
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.490.394
|% -9,70
|
|GARAN
|9,53
|9.514.778.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,92
|4.723.636.167
|% 7,19
|
|YKBNK
|3,13
|4.175.380.958
|% 6,83
|
|AKBNK
|6,63
|2.382.118.194
|% 5,74
|
|VAKBN
|4,95
|1.786.797.146
|% 3,99
|
|YKBNK
|3,13
|4.175.380.958
|% 6,83
|
|GARAN
|9,53
|9.514.778.307
|% 7,68
|
|KRDMD
|4,92
|4.723.636.167
|% 7,19
|
|EKGYO
|1,96
|883.362.598
|% -1,51
|
|AKBNK
|6,63
|2.382.118.194
|% 5,74
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5645
|7,5705
|% -1,89
|
|Euro
|8,9584
|8,9663
|% -2,01
|
|Sterlin
|9,9653
|10,0152
|% -2,40
|
|Frank
|8,2521
|8,3018
|% -2,15
|
|Riyal
|2,0099
|2,0199
|% -2,04
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-12,33
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-11,78
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.992
|3.069
|-96,21
|
|Yarım
|1.446
|1.485
|-46,55
|
|Çeyrek
|725
|742
|-23,27
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,33
|44,33
|-0,01
|