***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.11.2020 09:54
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 16/11/2020 - 20/11/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889494
BIST
12:401.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:407,7552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 0,1362
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:409,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,1713
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:40466,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 7,64
|Açılış
|: 466,49
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:40
|EGEEN
|1.557,00
|163.390.633
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,20
|1.240.019.255
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,07
|1.135.630.925
|% 7,25
|
|GARAN
|9,33
|1.015.838.398
|% -1,27
|
|KRDMD
|4,89
|894.138.145
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|614.200.963
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,07
|1.135.630.925
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,89
|894.138.145
|% 1,66
|
|SISE
|7,20
|1.240.019.255
|% 2,56
|
|ISGYO
|2,12
|256.047.046
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,05
|365.337.443
|% -1,29
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7465
|7,7552
|% 1,79
|
|Euro
|9,2042
|9,2130
|% 1,89
|
|Sterlin
|10,3309
|10,3827
|% 2,31
|
|Frank
|8,4823
|8,5334
|% 1,86
|
|Riyal
|2,0619
|2,0722
|% 1,79
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-3,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|8,77
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|44,00
|
|Tam
|3.100
|3.181
|47,80
|
|Yarım
|1.498
|1.539
|23,12
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,56
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,11
|
|B. Petrol
|45,95
|45,95
|0,88
|