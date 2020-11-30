***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.11.2020 09:49
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 23/11/2020 - 27/11/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890448
BIST
11:031.309
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -20,02
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
11:037,8117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8058
11:039,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0066
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3482
11:03448,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,22
|Açılış
|: 448,33
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|106.843.644
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,70
|4.397.158
|% 9,87
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|RAYSG
|22,54
|1.623.867
|% -7,70
|
|TSKB
|2,24
|247.201.829
|% -7,05
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|EKGYO
|2,21
|581.879.555
|% 1,84
|
|GARAN
|8,98
|457.515.846
|% -2,18
|
|KRDMD
|5,08
|390.205.573
|% -1,55
|
|PETKM
|4,18
|320.055.276
|% -1,18
|
|THYAO
|11,60
|272.112.722
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,21
|581.879.555
|% 1,84
|
|TSKB
|2,24
|247.201.829
|% -7,05
|
|YKBNK
|2,93
|264.178.157
|% -2,01
|
|TEKTU
|2,00
|158.611.906
|% 0,50
|
|KRDMD
|5,08
|390.205.573
|% -1,55
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8063
|7,8117
|% -0,03
|
|Euro
|9,3471
|9,3582
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,4162
|10,4684
|% 0,57
|
|Frank
|8,6441
|8,6961
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0821
|2,0926
|% 0,24
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-8,70
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,61
|5,62
|-0,08
|
|B. Petrol
|47,34
|47,34
|-0,91
|