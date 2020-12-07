***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.12.2020 09:48
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 30/11/2020 - 04/12/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891602
BIST
15:361.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:367,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0240
|Açılış
|: 7,8340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
15:369,4964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0202
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
15:36461,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 461,15
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KRVGD
|10,89
|338.723
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|577.155.770
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.798.841
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|KENT
|432,00
|10.388.102
|% -7,26
|
|NIBAS
|83,85
|21.489.014
|% -7,09
|
|DYOBY
|12,25
|112.145.826
|% -6,84
|
|PETKM
|5,02
|3.317.138.955
|% 8,19
|
|TUPRS
|97,00
|1.243.626.522
|% 3,63
|
|GARAN
|9,00
|1.044.454.958
|% -1,21
|
|DOHOL
|2,81
|871.290.895
|% -1,75
|
|SASA
|20,50
|832.854.630
|% 9,57
|
|PETKM
|5,02
|3.317.138.955
|% 8,19
|
|TSKB
|1,82
|636.857.878
|% -5,70
|
|DOHOL
|2,81
|871.290.895
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,07
|575.134.238
|% -2,82
|
|ITTFH
|2,62
|415.867.160
|% 6,50
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8353
|7,8370
|% 0,31
|
|Euro
|9,4907
|9,4964
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,3663
|10,4183
|% -0,96
|
|Frank
|8,7558
|8,8085
|% 0,29
|
|Riyal
|2,0825
|2,0929
|% 0,28
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,67
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.041
|3.117
|-16,56
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|-8,01
|
|Çeyrek
|737
|754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,75
|48,75
|-0,50
|