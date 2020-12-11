***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.12.2020 10:44
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu IZAPP varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Örneğin 11/12 Cuma saat 10:30 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluş
BIST
10:461.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:467,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0578
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9540
En Düşük
7,8772
10:469,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0553
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6534
En Düşük
9,5637
10:46468,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,22
|Açılış
|: 468,06
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:44
|DITAS
|38,72
|4.421.243
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.978.413
|% 9,95
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,46
|2.489.881
|% -5,75
|
|RHEAG
|4,19
|6.170.388
|% -4,99
|
|VANGD
|7,54
|598.864
|% -4,80
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|GARAN
|9,47
|357.883.348
|% -0,32
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|ASELS
|17,41
|198.094.202
|% -1,25
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|ALBRK
|1,86
|182.648.805
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,45
|134.471.538
|% 1,40
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9418
|7,9479
|% 0,73
|
|Euro
|9,6377
|9,6454
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,5171
|10,5698
|% 0,51
|
|Frank
|8,9117
|8,9654
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1095
|2,1200
|% 0,55
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|-2,30
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,12
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,91
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|0,00
|
|B. Petrol
|50,59
|50,59
|0,34
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, EKGYO, THYAO
-
10:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, EREGL, BIMAS
-
10:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.20 ) 1, 222
-
10:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, DITAS, SNKRN, KRVGD
-
10:58
UMPAS, GEDZA, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında