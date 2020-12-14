***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.12.2020 10:20
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 07/12/2020 - 11/12/2020 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892963
BIST
12:201.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,53
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.390
En Düşük
1.378
12:207,9027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0606
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8410
12:209,6096
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1062
|Açılış
|: 9,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
12:20464,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,07
|Açılış
|: 464,87
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler12:18
|VERTU
|10,67
|27.334.516
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|282.198
|% 9,99
|
|MZHLD
|22,92
|268.256
|% 9,98
|
|SELGD
|4,96
|1.212.422
|% 9,98
|
|CASA
|133,50
|144.848
|% 9,97
|
|BERA
|19,66
|89.935.495
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|2.212.181
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|1.037.112
|% -9,98
|
|UMPAS
|1,22
|613.490
|% -9,63
|
|IZMDC
|14,26
|34.596.154
|% -7,94
|
|SISE
|7,37
|1.219.417.167
|% 1,94
|
|KRVGD
|16,88
|1.120.693.002
|% 6,10
|
|THYAO
|12,67
|923.141.174
|% 2,10
|
|GARAN
|9,70
|874.931.013
|% 1,78
|
|KRDMD
|5,36
|849.258.391
|% 0,56
|
|SISE
|7,37
|1.219.417.167
|% 1,94
|
|PETKM
|4,90
|785.512.201
|% 2,30
|
|YKBNK
|3,09
|490.094.957
|% 3,00
|
|KRDMD
|5,36
|849.258.391
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,16
|343.513.519
|% 3,27
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9018
|7,9086
|% 0,85
|
|Euro
|9,6076
|9,6145
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,5770
|10,6301
|% 2,28
|
|Frank
|8,8894
|8,9430
|% 1,21
|
|Riyal
|2,1050
|2,1156
|% 0,98
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-13,09
|
|Altın Gr.
|464
|465
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.064
|3.141
|-8,92
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-4,32
|
|Çeyrek
|743
|760
|-2,16
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,80
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|50,58
|50,58
|0,60
|
Seans Raporu
12:18
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, TSKB, MGROS
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ARCLK, DOHOL
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 18 artarak (% 1.15 ) 1, 250
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, SELGD, UZERB, SEKFK, MZHLD, EPLAS, VERTU, CASA, SNKRN