***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.12.2020 17:56
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17/12/2020 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 110 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 18/12/2020 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893689
BIST
17:511.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
17:517,7335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0691
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7244
17:519,4905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0200
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4738
17:51471,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,27
|Açılış
|: 471,11
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler17:51
|NTHOL
|3,63
|265.461.647
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.032.810
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.471.338
|% 9,99
|
|BRYAT
|418,80
|72.930.894
|% 9,98
|
|TDGYO
|13,89
|8.257.236
|% 9,98
|
|ORMA
|10,35
|119.672
|% -10,00
|
|NIBAS
|75,65
|15.058.308
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|RODRG
|13,28
|552.956
|% -9,97
|
|THYAO
|13,07
|2.952.736.853
|% 2,99
|
|PGSUS
|74,55
|1.981.629.527
|% 9,63
|
|GARAN
|9,80
|1.678.950.443
|% 0,82
|
|ODAS
|3,97
|1.179.295.843
|% -2,22
|
|ISGYO
|2,30
|808.943.246
|% -3,36
|
|ISGYO
|2,30
|808.943.246
|% -3,36
|
|EKGYO
|2,11
|669.700.944
|% 2,43
|
|ODAS
|3,97
|1.179.295.843
|% -2,22
|
|TSKB
|1,69
|455.348.111
|% -2,87
|
|ALBRK
|2,02
|490.435.151
|% 4,12
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7289
|7,7335
|% -0,89
|
|Euro
|9,4810
|9,4905
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,4750
|10,5276
|% -0,23
|
|Frank
|8,7074
|8,7599
|% -0,79
|
|Riyal
|2,0535
|2,0638
|% -1,00
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|28,99
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,07
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,35
|