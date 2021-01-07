***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.01.2021 13:53
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu EDAAJ varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Örneğin 07/01 Perşembe saat 13:25 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluşan en iyi satış fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun son kolonunda ise, ilgili varantları piyasadaki satış seviyesinden alan bir yatırımcının, ihraççı olan Ak Yatırım'ın değerlemesini gösteren Piyasa Yapıcı alış kotasyonuna göre ne kadar pahalı fiyattan alım yapmış olacağını yüzdesel olarak göstermektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz. 07/01/2021 tarihi saat 13:25 itibariyle piyasa durumu :
Kısa Kod
Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış Fiyatı
Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
Piyasa fiyatı İhraççı değerlemesine göre ne kadar pahalı?
EDAAJ
0,18
0,19
6%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897719
BIST
15:071.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:077,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:078,9885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:07451,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 451,26
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MRSHL
|332,20
|16.503.731
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.710.763
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.281.885
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.138.870
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|24.373.612
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,54
|106.232.083
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,60
|3.202.777.753
|% 9,70
|
|GARAN
|10,45
|1.103.579.489
|% 0,38
|
|ASELS
|18,96
|978.968.844
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,47
|799.369.872
|% 1,49
|
|DOHOL
|3,40
|761.523.117
|% 4,94
|
|EKGYO
|2,60
|3.202.777.753
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|496.392.992
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|453.233.369
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,40
|761.523.117
|% 4,94
|
|TSKB
|1,82
|348.225.566
|% 1,11
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3152
|7,3188
|% 0,18
|
|Euro
|8,9819
|8,9885
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9183
|9,9680
|% 0,03
|
|Frank
|8,2613
|8,3111
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9482
|1,9580
|% 0,32
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,12
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-44,00
|
|Tam
|2.973
|3.048
|-44,85
|
|Yarım
|1.437
|1.475
|-21,70
|
|Çeyrek
|721
|737
|-10,84
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,08
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:19UZERB
Yüzde 9.92 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 534 adet işlem
-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 71 artarak (% 0.42 ) 1, 355
-
15:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, SUMAS, UMPAS, YESIL, TGSAS, DENGE, BRYAT, EGGUB, ALCAR, MRSHL
-
15:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, OLMIP, SNKRN
-
15:17
KSTUR, YGYO, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında