***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.01.2021 10:00
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 04/01/2021 - 08/01/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899435
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
0
En Düşük
0
18:057,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0625
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4970
En Düşük
7,3310
18:059,0757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0501
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,1297
En Düşük
8,9378
18:05442,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,14
|Açılış
|: 442,26
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
443,72
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|15,83
|104.021.335
|% 1,79
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|METRO
|2,14
|47.605.123
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|METRO
|2,14
|47.605.123
|% 0,00
|
|IDGYO
|8,09
|6.048.739
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 0,00
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4343
|7,4357
|% 0,85
|
|Euro
|9,0661
|9,0757
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0422
|10,0926
|% 0,72
|
|Frank
|8,3690
|8,4194
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9824
|1,9924
|% 1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-1,32
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,13
|55,13
|-0,86
|