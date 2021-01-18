***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.01.2021 09:43
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 11/01/2021 - 15/01/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902954
BIST
11:041.521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,04
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
11:047,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0583
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
11:049,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0713
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
11:04443,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 6,10
|Açılış
|: 443,89
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ACSEL
|20,46
|11.680.302
|% 10,00
|
|POLTK
|529,20
|17.207.957
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.659.514
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|YESIL
|202,60
|42.964.006
|% 9,99
|
|KUTPO
|47,22
|86.052.431
|% -5,65
|
|TDGYO
|9,01
|4.135.400
|% -5,06
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|MSGYO
|5,44
|7.102.573
|% -4,23
|
|IZFAS
|6,14
|651.298
|% -4,06
|
|KOZAL
|119,20
|694.030.618
|% 2,67
|
|KRDMD
|6,79
|441.060.516
|% 2,72
|
|DOHOL
|3,44
|387.037.537
|% -0,58
|
|GARAN
|9,98
|378.712.821
|% -0,40
|
|SISE
|7,74
|350.613.090
|% -1,02
|
|TSKB
|1,88
|217.929.748
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,44
|387.037.537
|% -0,58
|
|SKBNK
|1,59
|136.613.000
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|199.156.376
|% -0,82
|
|IHLGM
|1,43
|111.780.406
|% 3,62
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5127
|7,5169
|% 0,78
|
|Euro
|9,0714
|9,0831
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,1600
|10,2110
|% 0,58
|
|Frank
|8,3978
|8,4484
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9974
|2,0075
|% 0,76
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|10,92
|
|Altın Gr.
|445
|445
|6,96
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-0,26
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 71 kaybederek (% -0.41 ) 1, 647
-
11:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSKB, DOHOL
-
11:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, KOZAL
-
11:19XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 7, 010.00 milyon TL de
-
11:18KUTPO
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 47.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 777, 410 adet işlem