***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.01.2021 10:09
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 18/01/2021 - 22/01/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904089
BIST
10:481.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:487,3684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0419
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:488,9782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0446
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:48438,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,91
|Açılış
|: 438,95
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:48
|MAALT
|231,10
|2.186.437
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|9.512.876
|% 9,99
|
|SEKUR
|26,90
|14.340.859
|% 9,98
|
|OZRDN
|11,90
|5.413.237
|% -7,54
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|AGYO
|4,45
|59.107.446
|% -5,12
|
|INTEM
|66,70
|7.978.683
|% -4,03
|
|MGROS
|45,78
|190.887.532
|% -3,94
|
|KOZAL
|118,00
|344.024.463
|% 3,15
|
|KARSN
|4,86
|286.177.612
|% 2,75
|
|TSKB
|2,04
|281.257.933
|% 0,49
|
|PETKM
|5,21
|215.095.217
|% 1,76
|
|KRDMD
|6,88
|209.773.536
|% -0,58
|
|TSKB
|2,04
|281.257.933
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,49
|160.665.593
|% 0,00
|
|KARSN
|4,86
|286.177.612
|% 2,75
|
|IHLGM
|1,51
|69.949.361
|% 2,03
|
|PETKM
|5,21
|215.095.217
|% 1,76
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3641
|7,3684
|% -0,57
|
|Euro
|8,9712
|8,9782
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,0734
|10,1239
|% -0,34
|
|Frank
|8,2901
|8,3401
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9579
|1,9677
|% -0,59
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-0,90
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,30
|
Seans Raporu
10:48
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10:59XU050
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10:59
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10:59
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