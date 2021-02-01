***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.02.2021 10:58
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 25/01/2021 - 29/01/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906642
BIST
13:361.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,77
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.492
En Düşük
1.472
13:367,2149
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1044
|Açılış
|: 7,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,2000
13:368,7164
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -0,1690
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,7084
13:36431,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,53
|Açılış
|: 431,12
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
430,43
BIST En Aktif Hisseler13:34
|SEKUR
|35,42
|14.731.538
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.289.202
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.012.169
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.713.774
|% 9,99
|
|KONTR
|64,45
|63.155.752
|% 9,98
|
|KAPLM
|33,08
|6.725.923
|% -8,82
|
|EMNIS
|35,74
|710.911
|% -7,89
|
|ROYAL
|3,11
|294.864
|% -7,16
|
|MERIT
|130,00
|205.380
|% -7,14
|
|INTEM
|58,00
|2.167.344
|% -6,45
|
|KOZAL
|123,50
|1.330.063.692
|% 7,02
|
|ODAS
|4,07
|922.389.526
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,44
|549.730.810
|% 1,24
|
|GARAN
|9,40
|541.472.439
|% 0,97
|
|KARSN
|5,53
|511.911.399
|% 6,14
|
|ODAS
|4,07
|922.389.526
|% 7,39
|
|EKGYO
|2,44
|549.730.810
|% 1,24
|
|GSDHO
|2,53
|304.951.747
|% 9,05
|
|SKBNK
|1,45
|144.392.401
|% -0,68
|
|KARSN
|5,53
|511.911.399
|% 6,14
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2128
|7,2167
|% -1,40
|
|Euro
|8,7120
|8,7188
|% -1,87
|
|Sterlin
|9,8650
|9,9144
|% -1,31
|
|Frank
|8,0287
|8,0770
|% -1,90
|
|Riyal
|1,9188
|1,9285
|% -1,37
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|17,53
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|2.853
|2.896
|-56,00
|
|Tam
|2.843
|2.915
|-52,18
|
|Yarım
|1.374
|1.410
|-25,24
|
|Çeyrek
|689
|705
|-12,62
|
|Gümüş.Ons
|29,29
|29,33
|2,42
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,47
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|0,41
|