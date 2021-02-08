***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.02.2021 11:42
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 01/02/2021 – 05/02/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908111
BIST
11:521.534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.531
11:527,0734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0170
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0836
En Düşük
7,0275
11:528,5161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5232
En Düşük
8,4633
11:52411,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,93
|Açılış
|: 411,88
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
412,92
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler11:52
|YKGYO
|5,94
|10.535.424
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,31
|7.483.496
|% 9,97
|
|HATEK
|26,28
|33.454.001
|% 9,96
|
|KRTEK
|12,59
|9.510.485
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.362.305
|% 9,96
|
|DIRIT
|8,12
|1.267.662
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,64
|111.915
|% -9,94
|
|UMPAS
|2,02
|25.052
|% -9,82
|
|IDEAS
|21,50
|8.527.672
|% -9,66
|
|SAMAT
|7,80
|129.569.645
|% -7,91
|
|KOZAL
|131,20
|1.052.368.887
|% 2,98
|
|DOHOL
|3,99
|644.244.165
|% -0,75
|
|ODAS
|4,26
|544.564.815
|% 3,15
|
|GARAN
|9,78
|467.471.245
|% 0,20
|
|ISFIN
|4,33
|406.740.773
|% 4,34
|
|DOHOL
|3,99
|644.244.165
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,49
|323.537.767
|% 1,63
|
|ODAS
|4,26
|544.564.815
|% 3,15
|
|ISFIN
|4,33
|406.740.773
|% 4,34
|
|GSDHO
|2,75
|237.696.895
|% 3,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0703
|7,0734
|% 0,24
|
|Euro
|8,5127
|8,5161
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,6694
|9,7179
|% 0,04
|
|Frank
|7,8241
|7,8712
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8807
|1,8901
|% 0,28
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-0,77
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,06
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,04
|
|B. Petrol
|60,19
|60,19
|0,63
|
Seans Raporu
11:52
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12:06SEKUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 880 adet işlem
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12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 82 artarak (% 0.36 ) 1, 623
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12:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, EKGYO
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12:04XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 9, 533.00 milyon TL de
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12:04ETYAT
Yüzde 9.72 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 910 adet işlem