***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 10:00
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 08/02/2021 - 12/02/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909544
BIST
11:171.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.554
En Düşük
1.547
11:176,9770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0587
|Açılış
|: 6,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9730
11:178,4747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0513
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4679
11:17408,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,30
|Açılış
|: 408,77
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,77
BIST En Aktif Hisseler11:17
|VAKFN
|12,32
|9.890.282
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|130.201.106
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,70
|1.025.840.441
|% 0,35
|
|SASA
|35,68
|710.625.666
|% 3,66
|
|THYAO
|12,27
|436.176.884
|% 2,25
|
|SISE
|7,77
|277.843.012
|% 1,04
|
|GARAN
|10,00
|245.078.734
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,45
|97.041.080
|% 0,69
|
|ALBRK
|2,29
|148.109.040
|% 2,23
|
|PETKM
|4,99
|223.404.419
|% 0,20
|
|IHLGM
|1,40
|61.800.857
|% 0,72
|
|SISE
|7,77
|277.843.012
|% 1,04
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9742
|6,9770
|% -0,83
|
|Euro
|8,4706
|8,4747
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,6900
|9,7386
|% -0,27
|
|Frank
|7,8163
|7,8634
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8574
|1,8667
|% -0,68
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-1,93
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,92
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,53
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,87
|