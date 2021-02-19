***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.02.2021 15:32
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yaşanan teknik aksaklık sebebiyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlara kotasyon gönderememekteyiz. Teknik aksaklık giderildiğinde tarafımızca bilgilendirme yapılacaktır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911037
BIST
16:381.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 16,97
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:386,9564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0080
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:388,4417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:38395,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,28
|Açılış
|: 395,55
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:36
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.906.286
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.588.721
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.574.955
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,05
|1.945.336.571
|% 8,53
|
|GUBRF
|83,15
|1.892.974.838
|% 8,69
|
|KOZAL
|147,80
|1.585.099.063
|% -2,83
|
|KARSN
|5,25
|1.201.935.432
|% 2,74
|
|GARAN
|9,35
|1.190.109.121
|% 0,21
|
|KARSN
|5,25
|1.201.935.432
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,44
|484.108.862
|% -0,81
|
|PETKM
|5,22
|1.029.347.943
|% 2,15
|
|VAKBN
|4,49
|793.950.374
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,50
|264.661.297
|% 0,67
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9549
|6,9594
|% -0,07
|
|Euro
|8,4399
|8,4443
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7203
|9,7691
|% 0,06
|
|Frank
|7,7399
|7,7865
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,26
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,33
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.625
|2.691
|-12,54
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-6,07
|
|Çeyrek
|636
|651
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,07
|63,07
|-0,86
|