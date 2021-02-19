***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.02.2021 16:30
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saat 15:44 itibariyle piyasa yapıcısı olduğumuz varantlarda yaşanan teknik aksaklık giderilmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911054
BIST
16:321.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,52
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:326,9587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:328,4448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0117
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:32396,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,64
|Açılış
|: 396,19
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:30
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.572.523
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|19.430.933
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|312.443.529
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,10
|1.940.178.830
|% 8,63
|
|GUBRF
|83,40
|1.883.867.165
|% 9,02
|
|KOZAL
|147,60
|1.571.393.580
|% -2,96
|
|KARSN
|5,28
|1.180.104.981
|% 3,33
|
|GARAN
|9,36
|1.144.792.789
|% 0,32
|
|KARSN
|5,28
|1.180.104.981
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,43
|483.910.699
|% -1,22
|
|PETKM
|5,23
|1.026.995.783
|% 2,35
|
|SKBNK
|1,50
|264.492.005
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,49
|783.410.395
|% 2,75
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9527
|6,9560
|% -0,12
|
|Euro
|8,4381
|8,4423
|% 0,11
|
|Sterlin
|9,7198
|9,7686
|% 0,05
|
|Frank
|7,7393
|7,7859
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8478
|1,8570
|% -0,30
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-3,34
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.626
|2.692
|-11,34
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-5,49
|
|Çeyrek
|637
|651
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,02
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|-0,94
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45NTHOL
Yüzde 7.43 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 719, 461 adet işlem
-
16:44VERUS
Yüzde 6.80 oranında artışla 73.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 083, 034 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 66 artarak (% 0.54 ) 1, 615
-
16:43XU100
Endeks 1, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 26, 535.00 milyon TL de
-
16:43TKNSA
Yüzde 9.84 oranında artışla 20.66 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 034, 019 adet işlem