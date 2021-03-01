***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.03.2021 09:36
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 22/02/2021 - 26/02/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913833
BIST
13:531.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 32,80
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.505
En Düşük
1.491
13:537,2616
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,1633
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2600
13:538,7607
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -0,2087
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7543
13:53408,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -4,19
|Açılış
|: 408,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,91
BIST En Aktif Hisseler13:50
|DYOBY
|14,52
|13.052.504
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.538.483
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.138.757
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.568.658
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|514.514
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|44.506.729
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,12
|160.811.302
|% -3,51
|
|SISE
|7,51
|1.486.616.032
|% 5,33
|
|THYAO
|13,90
|1.047.142.401
|% 3,04
|
|GARAN
|9,00
|714.895.919
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,20
|688.348.686
|% 2,32
|
|GUBRF
|82,10
|491.438.329
|% 2,88
|
|SISE
|7,51
|1.486.616.032
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,28
|211.992.135
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|714.895.919
|% 0,90
|
|THYAO
|13,90
|1.047.142.401
|% 3,04
|
|IHLAS
|0,91
|67.625.848
|% 3,41
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2666
|7,2715
|% -2,07
|
|Euro
|8,7630
|8,7707
|% -2,22
|
|Sterlin
|10,1272
|10,1780
|% -1,78
|
|Frank
|1,9342
|1,9439
|% -2,01
|
|Riyal
|408,5920
|408,6710
|% -0,88
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,55
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.778
|-58,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|-58,96
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|-28,52
|
|Çeyrek
|659
|674
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|