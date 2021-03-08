***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.03.2021 09:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 01/03/2021 - 05/03/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915772
BIST
11:091.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,34
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.546
11:097,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,5740
En Düşük
7,4989
11:098,9976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0058
En Düşük
8,8190
11:09412,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,58
|Açılış
|: 412,87
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
414,75
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TRILC
|12,10
|39.289
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|65.512
|% 10,00
|
|NIBAS
|30,84
|16.005.272
|% 9,99
|
|IZTAR
|25,76
|3.377.916
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,04
|130.931
|% 9,99
|
|KENT
|367,30
|1.033.582
|% -5,75
|
|PAMEL
|33,04
|6.287.014
|% -5,60
|
|DAGHL
|15,46
|2.120.920
|% -4,57
|
|EKIZ
|7,50
|49.350
|% -3,85
|
|MMCAS
|6,00
|18.000
|% -3,85
|
|KOZAL
|131,70
|517.989.120
|% 2,17
|
|PETKM
|6,14
|374.514.382
|% 1,99
|
|GARAN
|9,23
|351.214.055
|% -0,22
|
|TUPRS
|108,70
|281.012.482
|% 1,87
|
|THYAO
|14,70
|275.662.037
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,44
|260.461.260
|% -0,81
|
|PETKM
|6,14
|374.514.382
|% 1,99
|
|CEMAS
|1,58
|63.533.483
|% 0,64
|
|GARAN
|9,23
|351.214.055
|% -0,22
|
|DOHOL
|3,46
|122.857.291
|% 1,17
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5572
|7,5595
|% 0,37
|
|Euro
|8,9907
|8,9976
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,4322
|10,4845
|% 0,33
|
|Frank
|8,0771
|8,1257
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0082
|2,0183
|% 0,32
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-0,15
|
|Altın Gr.
|413
|413
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|19,00
|
|Tam
|2.730
|2.797
|17,81
|
|Yarım
|1.319
|1.353
|8,61
|
|Çeyrek
|662
|677
|4,31
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,06
|
|B. Petrol
|70,47
|70,47
|1,11
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, TUPRS
-
11:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 88 artarak (% 0.29 ) 1, 357
-
11:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, UMPAS, NIBAS, TRILC, IZTAR, DIRIT, SNKRN, RODRG, YKGYO
-
11:23
DIRIT, TACTR, ALGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:23
MMCAS, DAGHL, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında