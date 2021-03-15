***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.03.2021 10:09
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 08/03/2021 - 12/03/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918127
BIST
11:451.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,41
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.562
En Düşük
1.554
11:457,5491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0177
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5348
11:459,0148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0398
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9936
11:45419,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 419,32
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
418,36
BIST En Aktif Hisseler11:45
|SANKO
|13,21
|49.877.177
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.353.008
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|15.051.718
|% 9,97
|
|ACSEL
|22,72
|6.403.944
|% 9,97
|
|LOGO
|162,10
|23.291.014
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|21.396.752
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|44.837
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|9.497.293
|% -9,99
|
|COSMO
|10,78
|64.518
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,40
|102.600
|% -9,24
|
|GARAN
|8,84
|409.184.066
|% -0,90
|
|SISE
|7,74
|314.940.503
|% 1,04
|
|THYAO
|14,64
|296.441.648
|% 0,97
|
|ASELS
|17,43
|261.920.228
|% 1,87
|
|KRDMD
|7,60
|223.393.860
|% -0,52
|
|EKGYO
|2,27
|195.022.611
|% -0,87
|
|YKBNK
|2,72
|147.775.300
|% -0,73
|
|GARAN
|8,84
|409.184.066
|% -0,90
|
|BJKAS
|4,90
|222.732.751
|% 6,75
|
|SISE
|7,74
|314.940.503
|% 1,04
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5448
|7,5491
|% -0,23
|
|Euro
|9,0085
|9,0148
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,4990
|10,5517
|% -0,09
|
|Frank
|8,1030
|8,1518
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0089
|2,0190
|% -0,13
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|2,66
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,46
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|32,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|27,28
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|13,20
|
|Çeyrek
|674
|690
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,02
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,00
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|0,57
|