***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.03.2021 18:03
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/03/2021 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, ekteki tabloda listelenmiş 152 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 17/03/2021 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918508
BIST
18:051.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.573
En Düşük
1.558
18:057,5047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0280
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,4664
18:058,9301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0582
|Açılış
|: 8,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9138
18:05418,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,98
|Açılış
|: 418,55
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
415,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULAS
|5,17
|10.889.752
|% 10,00
|
|KRTEK
|13,53
|24.707.134
|% 10,00
|
|DOAS
|34,80
|274.338.089
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|36.321.439
|% 9,99
|
|BLCYT
|10,91
|60.627.894
|% 9,98
|
|SNKRN
|35,56
|3.983.569
|% -9,97
|
|GRNYO
|3,34
|17.115.050
|% -8,24
|
|SELGD
|4,40
|453.372
|% -7,37
|
|KSTUR
|302,00
|508.601
|% -7,05
|
|EPLAS
|34,00
|7.345.986
|% -7,00
|
|GARAN
|8,88
|1.391.909.610
|% 1,83
|
|KOZAL
|126,40
|1.333.176.616
|% 2,35
|
|OTKAR
|441,50
|1.268.035.843
|% 1,26
|
|FROTO
|208,40
|1.069.655.492
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,82
|916.338.770
|% 3,03
|
|GSRAY
|4,13
|881.476.691
|% 4,56
|
|EKGYO
|2,25
|432.399.024
|% 0,90
|
|GARAN
|8,88
|1.391.909.610
|% 1,83
|
|KRDMD
|7,82
|916.338.770
|% 3,03
|
|TSKB
|1,72
|195.429.103
|% 1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5032
|7,5047
|% -0,37
|
|Euro
|8,9229
|8,9301
|% -0,65
|
|Sterlin
|10,3799
|10,4319
|% -0,61
|
|Frank
|8,0639
|8,1125
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|1,34
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-18,00
|
|Tam
|2.769
|2.841
|-16,37
|
|Yarım
|1.338
|1.374
|-7,92
|
|Çeyrek
|671
|687
|-3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,01
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,27
|-0,09
|
|B. Petrol
|67,84
|67,84
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TUPRS, TKFEN
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 53 artarak (% 0.56 ) 1, 364
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, UZERB, VAKKO, UMPAS, FROTO, BJKAS, DOAS, BLCYT, ULAS, TRILC
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