***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.03.2021 09:31
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 15/03/2021 – 19/03/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919566
BIST
12:141.385
En Yüksek
|Değişim
|: -9,44%
|| -144,30
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:147,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 10,46%
|| 0,7545
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:149,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 10,59%
|| 0,9095
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:14442,74
En Yüksek
|Değişim
|: 9,36%
|| 37,91
|Açılış
|: 442,98
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:14
|TRILC
|31,32
|104.382.932
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,00
|9.296.046
|% 6,64
|
|DOCO
|612,90
|63.467.829
|% 0,15
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|BIMAS
|64,80
|232.714.787
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|154.511.504
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,66
|1.167.842
|% -10,00
|
|KONTR
|77,85
|21.304.067
|% -10,00
|
|GENTS
|5,13
|3.583.936
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.067.258.464
|% -9,93
|
|THYAO
|12,43
|451.793.082
|% -9,86
|
|FROTO
|205,60
|389.324.467
|% -9,98
|
|SISE
|6,96
|358.233.724
|% -9,61
|
|EREGL
|14,71
|330.690.187
|% -9,98
|
|GARAN
|7,98
|1.067.258.464
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,89
|154.511.504
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,39
|142.934.369
|% -9,81
|
|PETKM
|5,45
|327.856.894
|% -9,92
|
|SISE
|6,96
|358.233.724
|% -9,61
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9598
|7,9676
|% 10,46
|
|Euro
|9,4722
|9,4998
|% 10,59
|
|Sterlin
|11,0092
|11,0644
|% 10,39
|
|Frank
|8,5553
|8,6068
|% 10,65
|
|Riyal
|2,1168
|2,1274
|% 10,41
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-15,65
|
|Altın Gr.
|444
|444
|39,13
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|75,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|51,66
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|24,98
|
|Çeyrek
|669
|685
|12,49
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,46
|
|B. Petrol
|64,35
|64,35
|-0,20
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:23XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 38 altında . İşlem hacmi 7, 745.00 milyon TL de
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, PGSUS, EREGL
-
12:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, HALKB, ASELS
-
12:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -127, 48 kaybederek (% -9.62 ) 1, 198
-
12:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHEVA, ANSGR, ATAGY, TDGYO, ISCTR, ACSEL, ULAS, DGATE, GOLTS, YESIL