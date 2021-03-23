***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.03.2021 16:51
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu GRABO varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Örneğin 23/03 Salı saat 16:35 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluşan en iyi satış fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun son kolonunda ise, ilgili varantları piyasadaki satış seviyesinden alan bir yatırımcının, ihraççı olan Ak Yatırım'ın değerlemesini gösteren Piyasa Yapıcı alış kotasyonuna göre ne kadar pahalı fiyattan alım yapmış olacağını yüzdesel olarak göstermektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz. 23/03/2021 tarihi saat 16:35 itibariyle piyasa durumu :
Kısa Kod
Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış Fiyatı
Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
Piyasa fiyatı İhraççı değerlemesine göre ne kadar pahalı?
GRABO
0,07
0,14
100%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919966
BIST
17:081.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:087,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1179
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:089,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1765
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:08439,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,15
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:08
|SASA
|43,64
|735.506.070
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|146.005.552
|% 9,97
|
|TRILC
|34,44
|156.483.352
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|551.395.535
|% -9,79
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|FROTO
|215,50
|2.318.604.531
|% 4,82
|
|EREGL
|15,45
|1.911.317.297
|% 5,03
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,40
|1.197.070.328
|% 5,10
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|748.813.461
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|533.676.664
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|394.372.823
|% -6,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8943
|7,8998
|% 1,52
|
|Euro
|9,3983
|9,4356
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,8664
|10,9209
|% 1,24
|
|Frank
|8,4476
|8,4984
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% 1,91
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-7,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.892
|2.965
|11,99
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|5,81
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-2,40
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
-
17:18IZFAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 085 adet işlem
-
17:17BLCYT
Yüzde 4.14 oranında artışla 11.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 269, 550 adet işlem
-
17:15TRGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 087, 843 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 09 kaybederek (% -1.47 ) 1, 412
-
17:14XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 37, 561.00 milyon TL de