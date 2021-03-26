***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.03.2021 17:19
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu GRABR varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Örneğin 26/03 Cuma saat 17:05 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluşan en iyi satış fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun son kolonunda ise, ilgili varantları piyasadaki satış seviyesinden alan bir yatırımcının, ihraççı olan Ak Yatırım'ın değerlemesini gösteren Piyasa Yapıcı alış kotasyonuna göre ne kadar pahalı fiyattan alım yapmış olacağını yüzdesel olarak göstermektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz. 26/03/2021 tarihi saat 17:05 itibariyle piyasa durumu :
Kısa Kod
Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış Fiyatı
Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
Piyasa fiyatı İhraççı değerlemesine göre ne kadar pahalı?
GRABR
0,07
0,12
71%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921091
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0413
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1018
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
18:059,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,1603
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
18:05448,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 7,55
|Açılış
|: 448,02
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0341
|8,0413
|% 1,28
|
|Euro
|9,4868
|9,5159
|% 1,71
|
|Sterlin
|11,0630
|11,1185
|% 1,84
|
|Frank
|8,5218
|8,5731
|% 1,39
|
|Riyal
|2,1382
|2,1489
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|5,38
|
|Altın Gr.
|448
|448
|7,94
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,49
|0,09
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|2,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194