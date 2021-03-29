***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 09:57
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 22/03/2021 – 26/03/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921309
BIST
10:551.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,90
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
10:558,1615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9900
|
8,1668
En Düşük
8,0015
10:559,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0755
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4300
|
9,6372
En Düşük
9,4521
10:55449,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,42
|Açılış
|: 449,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler10:55
|TRILC
|50,40
|40.677.941
|% 10,00
|
|CMBTN
|306,60
|5.010.457
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.786.544
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|2.951.426
|% 9,83
|
|IHLGM
|1,14
|26.768.373
|% 9,62
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|121,10
|37.133.129
|% -6,85
|
|AVOD
|8,92
|109.180.520
|% -6,01
|
|EKGYO
|2,01
|360.460.668
|% 8,65
|
|GARAN
|6,96
|333.121.659
|% 1,16
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|163.570.655
|% 2,57
|
|VESTL
|37,82
|163.411.554
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,01
|360.460.668
|% 8,65
|
|GARAN
|6,96
|333.121.659
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,78
|29.497.742
|% 2,63
|
|BJKAS
|6,79
|221.511.862
|% -2,02
|
|PETKM
|5,58
|163.570.655
|% 2,57
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1524
|8,1615
|% 1,00
|
|Euro
|9,6158
|9,6372
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,1286
|11,1844
|% 0,16
|
|Frank
|8,5933
|8,6451
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1502
|2,1610
|% 0,10
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-7,04
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|-0,71
|
Seans Raporu
10:55
daha fazla
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, EREGL
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 25 artarak (% 0.61 ) 1, 202
-
11:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, TRILC, LUKSK, EUKYO, AKCNS, IHLGM
-
11:08
EUKYO, TRILC, SUMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:08
ARCLK, SEKUR, DIRIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında