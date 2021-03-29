***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 14:36
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu EKAAZ varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Örneğin 29/03 Pazartesi saat 14:15 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluşan en iyi satış fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun son kolonunda ise, ilgili varantları piyasadaki satış seviyesinden alan bir yatırımcının, ihraççı olan Ak Yatırım'ın değerlemesini gösteren Piyasa Yapıcı alış kotasyonuna göre ne kadar pahalı fiyattan alım yapmış olacağını yüzdesel olarak göstermektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz. 29/03/2021 tarihi saat 14:15 itibariyle piyasa durumu :
Kısa Kod
Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış Fiyatı
Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
Piyasa fiyatı İhraççı değerlemesine göre ne kadar pahalı?
EKAAZ
0,06
0,11
83%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921425
BIST
16:241.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:248,1800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0997
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:249,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0893
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:24453,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,85
|Açılış
|: 453,98
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:24
|TRILC
|50,40
|179.972.015
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.940.871
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.045
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|52.794.224
|% -7,07
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|563.572.564
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|802.289.624
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,89
|1.408.915.917
|% 4,55
|
|GARAN
|6,90
|1.299.112.775
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,46
|889.138.330
|% 7,65
|
|DOHOL
|3,31
|354.605.124
|% 2,16
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1800
|% 1,23
|
|Euro
|9,6352
|9,6510
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2991
|11,3558
|% 1,70
|
|Frank
|8,6937
|8,7461
|% 1,46
|
|Riyal
|2,1786
|2,1895
|% 1,42
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,42
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.001
|3.046
|32,00
|
|Tam
|2.986
|3.063
|36,66
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|17,74
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,34
|
Seans Raporu
16:24
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