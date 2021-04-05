***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.04.2021 09:47
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 29/03/2021 – 02/04/2021 tarihleri aralığında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923158
BIST
11:031.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
11:038,1723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0198
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2475
En Düşük
8,1460
11:039,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0285
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,7115
En Düşük
9,5854
11:03453,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 453,91
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ERBOS
|75,90
|43.305.628
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|108.449.092
|% 9,96
|
|BANVT
|66,95
|2.720.760
|% 9,93
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|FORMT
|1,58
|9.663.915
|% -9,71
|
|GLRYH
|10,99
|10.068.285
|% -9,55
|
|BTCIM
|15,40
|9.122.424
|% -8,98
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|BJKAS
|8,63
|340.666.062
|% -6,20
|
|KOZAL
|126,00
|307.380.578
|% 0,72
|
|GARAN
|6,91
|257.642.477
|% 0,41
|
|JANTS
|896,40
|197.190.092
|% 8,39
|
|SISE
|7,46
|185.165.521
|% 0,95
|
|BJKAS
|8,63
|340.666.062
|% -6,20
|
|GARAN
|6,91
|257.642.477
|% 0,41
|
|GSRAY
|3,70
|112.473.228
|% -7,04
|
|PETKM
|6,10
|169.722.717
|% 1,84
|
|SISE
|7,46
|185.165.521
|% 0,95
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1662
|8,1723
|% 0,24
|
|Euro
|9,6001
|9,6114
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2817
|11,3383
|% 0,36
|
|Frank
|8,6352
|8,6872
|% 0,24
|
|Riyal
|2,1737
|2,1846
|% 0,30
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|-5,76
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,69
|