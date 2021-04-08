***AKMEN* *AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2021 18:44
***AKMEN******AKM*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım'ın ihraç etmiş olduğu GRABS varantında SPK iznine tabi ihraç miktarının tamamına yakını ihraççı tarafından satılmıştır. Bu nedenle, ihraççının Piyasa Yapıcı satış kotasyonu tarafında sürekli likidite sağlaması mümkün olmamaktadır. Piyasa Yapıcı alış kotasyonu tarafında ise ilgili varantın bir değeri olduğu sürece sürekli likidite sağlamaktadır. Borsa İstanbul kuralları çerçevesinde, varant tahtalarında en iyi alış ve satış fiyatı yatırımcı arz talebine göre belirlenmektedir. Bunun sonucunda, bu varantlarda fiyat hareketi dayanak varlık fiyat hareketinden bağımsız bir seyir izleyebilmekte ve varant fiyatı Piyasa Yapıcı alış / satış kotasyonundan suni olarak yukarı doğru uzaklaşabilmektedir. Bu nedenle Piyasa Yapıcı satış kotasyonun sağlanamadığı varantlarda işlem yaparken, yatırımcıların Piyasa Yapıcı alış ve satış kotasyonlarını yakından takip etmeleri gerekmektedir. Piyasa Yapıcı elinde kalan varant stokunu, varant fiyatlarını gerçekçi fiyatlara yaklaştırmak amacıyla kullanma hakkını saklı tutar. Örneğin 08/04 Perşembe saat 17:35 itibariyle ilgili varantlarda Ak Yatırım'a ait Piyasa Yapıcı alış kotasyon seviyeleri ile piyasadaki yatırımcı emirlerinden oluşan en iyi satış fiyat seviyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablonun son kolonunda ise, ilgili varantları piyasadaki satış seviyesinden alan bir yatırımcının, ihraççı olan Ak Yatırım'ın değerlemesini gösteren Piyasa Yapıcı alış kotasyonuna göre ne kadar pahalı fiyattan alım yapmış olacağını yüzdesel olarak göstermektedir. Yatırımcıların işlem tercihlerini bu bilgiler ışığında yapmasını önemle hatırlatmak isteriz. 08/04/2021 tarihi saat 17:35 itibariyle piyasa durumu :
Kısa Kod
Piyasa Yapıcı (İhraççı) Alış Fiyatı
Piyasadaki En İyi Satış Fiyatı
Piyasa fiyatı İhraççı değerlemesine göre ne kadar pahalı?
GRABS
0,14
0,16
14%
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925620
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,34
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.415
18:058,1408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1265
18:059,7228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
18:05459,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,40
|Açılış
|: 459,72
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SILVR
|6,71
|28.428.183
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,82
|42.200.762
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.978.874
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|250.462
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.787.672
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|6.045.798
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|34.118.898
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|3.162.050
|% -9,96
|
|IDEAS
|76,05
|3.875.889
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,62
|42.334.503
|% -8,64
|
|BJKAS
|10,17
|789.550.627
|% 9,95
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,43
|657.363.556
|% 0,95
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|THYAO
|12,53
|632.852.403
|% -2,49
|
|DOHOL
|3,36
|636.281.917
|% 3,38
|
|EKGYO
|1,93
|329.282.278
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,18
|264.831.153
|% -0,91
|
|GARAN
|6,76
|744.941.747
|% -1,17
|
|TSKB
|1,41
|141.089.853
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1318
|8,1408
|% -0,07
|
|Euro
|9,7038
|9,7228
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,1521
|11,2080
|% -0,09
|
|Frank
|8,7758
|8,8286
|% 0,51
|
|Riyal
|2,1632
|2,1740
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|19,16
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,87
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,08
|
|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de